مصرع شاب إثر طعنة نافذة في القلب ببورسعيد

لقى شاب مصرعه في بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، إثر طعنة نافذة بالقلب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة خالد بن الوليد بحى الزهور.



استقبل مستشفى الزهور المركزى الشاب "محمد علي علي"، 21 عاما، جثة هامدة، عن طريق الأهالى، بإدعاء الاعتداء عليه بسلاح أبيض من آخرين فى مشاجرة بمنطقة خالد بن الوليد.



جارى التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.