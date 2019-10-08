"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الحالي بمرحلة من "التباطؤ المتزامن".



وأوضحت رئيسة الصندوق، وفقا لمسودة الكلمة التي ينتظر أن تلقيها اليوم في واشنطن، أنه من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد العالمي هذا العام أيضا هو الأضعف منذ بدء العقد الحالي، وبسبب استمرار النزاعات التجارية.



وأشارت جيورجيفا إلى أن الصندوق سيخفض الأسبوع المقبل تنبؤاته الرسمية للاقتصاد العالمي عامي 2019 و2020، وقالت إن الصندوق يتوقع هذا العام "نموا اقتصاديا أبطأ في 90% من العالم".



يشار إلى أن البلغارية جيورجيفا ترأس الصندوق منذ الأول من أكتوبر الجاري، خلفا للفرنسية كريستين لاجارد.



وكانت جيورجيفا تتولى عدة مناصب مهمة قبل رئاسة صندوق النقد الدولي، أهمها تولي منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي.



كما كانت جيورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الموازنة.



وتواجه كريستالينا جورجيفا، المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي، 6 تحديات رئيسية في ولايتها الجديدة التي تتزامن مع معاناة الاقتصاد العالمي من شبح الهبوط وتوتر العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبرى.