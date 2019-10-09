تعرف على برامج السياحة بالمعارض الخارجية فى العام الجديد

تبدأ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع بداية العام الجديد بمعرض Fiture Madrid والمزمع إقامته بمدينة مدريد – أسبانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير 2020، كما تشارك بمعرض ITB والمزمع إقامته بمدينة برلين – ألمانيا خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2020.



كما تشارك الهيئة بمعرض Dubai ATM والمزمع إقامته بمدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل 2020، بالإضافة إلى مشاركتها بمعرض الحوافز IMEX Frankfort والمزمع إقامته بمدينة فرانكفورت – ألمانيا خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2020.



وتعتبر المشاركة بالمعارض الخارجية واحدة من آليات الترويج السياحى، حيث تعد تجمع لصناعة السياحة على مستوى العالم، وتقوم الهيئة بعرض منتجاتهم السياحية والتواصل مع كبار منظمى الرحلات الأجنبية.