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وكيل قطاع الأعمال: الدولة لن تتراجع عن طريق الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:22 م
رشا عمر، وكيل وزارة
رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال
رباب الأهواني
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قالت رشا عمر، وكيل وزارة قطاع الأعمال: إن الدولة المصرية لن تتراجع عن طريق الإصلاح الاقتصادي

وأضافت "عمر" خلال حوارها ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامية سارة حازم: أننا نضع نصب أعيننا طريق لن نتراجع عنه وهو الإصلاح، وطالما بدأنا نأخذ خطوات ثابتة في طريق الإصلاح، فالهدف والقوة والعمل يسيروا في هذا الاتجاه.

وتابعت وكيل وزارة قطاع الأعمال: يجب أن نراجع الأصول المتواجدة في هذه الشركات، وندرس ونحصر كل الأصول غير المستغلّة، بحيث أن أي أصل غير مستغل أو مُستغل بطريقة غير اقتصادية يتم دراستها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وتابعت: أصبح وجود مصانع في الكتلة السكنية غير وارد، وبالتالي يجب أن ننقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية ونستفيد من أصول هذه الأراضي بإعادة تخصيصها وترخيصها بحيث تدُر عائد للشركة وجلب التمويل اللازم للاستثمارات.

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