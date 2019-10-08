"جوجل" تشترط الرفاهية الرقمية ومعيار الشحن لدعم هواتف أندرويد الجديدة

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، أدلة توجيهية جديدة ينبغي على مصنعي أجهزة الهواتف الذكية بنظام تشغيل أندرويد اتباعها من أجل الاستفادة من خدماتها على أجهزتهم القادمة.



وبحسب وثيقة تقنية أصدرتها الشركة وحصل عليها موقع "إكس دي أي ديفلوبرز" المعني بتطوير منصة "أندرويد"، فإن "جوجل" اشترطت أن تكون أجهزة "أندرويد" القادمة متوافقة مع أجهزة الشحن الكهربائي المزودة بوصلات "يو إس بي – سي بي دي".



ومعيار "يو إس بي – سي بي دي" هو معيار فتوح المصدر للمعيار "يو إس بي – سي" يتيح سرعات عالية من الشحن السريع.



كما تتضمن اشتراطات "جوجل" ما يعرف بـ "الرفاهية الرقمية" وهي مجموعة من الأدوات التي أطلقتها "جوجل" في إصدارة النظام التي حملت اسم "أندرويد 9 باي" والتي تستطيع مراقبة معدلات استخدام التطبيقات والإشعارات، وتعديل بروفايل ألوان الشاشة للحد من إجهاد العين، وغيرها من المميزات، إلى جانب أدوات الرقابة الأبوية "فاميلي لينك" التي تساعد الآباء على مراقبة أجهزة العائلة والتحكم بها.



ووفقًا للوثيقة، يجب على الشركات المصنعة تطبيق هذه الميزات في الهواتف والأجهزة اللوحية الجديدة التي ستعتمد على إصدارة نظام تشغيل "أندرويد 9" أو "أندرويد 10" القادمة.



كما يجب أن تحتوي الأجهزة التي يتم تحديث نظامها التشغيلي بعد 3 سبتمبر 2019 على هذه الميزات.