نبيلة عبيد: تكريمي في "الإسكندرية السينمائي" له معنى ومذاق خاص

وجهت الفنانة نبيلة عبيد خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، الشكر لإدارة المهرجان في دورته الـ35، مضيفة "التكريم الذي أحصل عليه اليوم له معني ومذاق مختلف".



وقالت عبيد إن التكريم هذا العام يتم إعطائه للمتميزين، وأفتخر أن أكون ضمن هؤلاء المتميزين الذي يحتفي بهم المهرجان هذا العام، فضلًا على أن مهرجان الإسكندرية من أهم مهرجانات دول البحر الأبيض المتوسط.



وانطلقت مساء اليوم حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.



ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35، ويتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد الدكتور وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو، ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.