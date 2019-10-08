"الجيش المصرى بين التاريخ والإنجازات".. ندوة بمكتبة مصر العامة 19 أكتوبر

تقيم مكتبة مصر العامة، ندوة بعنوان "الجيش المصري بين التاريخ والإنجازات"يحاضر فيها الدكتور بسام الشماع عضو الجمعية التاريخية واتحاد الكتاب، وذلك يوم السبت الموافق 19 أكتوبر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في قاعة ندوات المكتبة بالدور الثالث.



يناقش بسام الشماع خلال الندوة الإنجازات العسكرية في مصر، وموقع مصر الجغرافي الذى جعل منها مطمعا للغزاة وللدول الإستعمارية طوال تاريخها القديم والحديث، والدور الوطني للجيش المصرى وذلك بمناسبة إحتفالنا بإنتصارات أكتوبر العظيمة، كما يتحدث عن العبقرية العسكرية في التاريخ القديم، ومعركة ومجد 6 أكتوبر وانتصارات قديمة وحديثة.



بسام الشماع باحث فى علم المصريات الملقب بفارس التاريخ، يعمل مرشدا سياحيا وكاتبا فى التاريخ المصر، ومن أبرز مـؤلفـاته "مصر الحضارة “Egypt The Civilization” باللغة الانجليزية".