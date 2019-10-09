تفاصيل وفاة طالبين من أبناء جامعة الأزهر

توفي طالبين من أبناء كليات جامعة الأزهر الشريف، بالقاهرة وكفر الشيخ، أمس الثلاثاء، حيث تعرض الطالب الأول شهيد العلم أحمد علاء بكلية صيدلة بنين الأزهر بالقاهرة، لهبوط حاد في الدورة الدموية، أدى إلى سكتة قلبية مفاجئة أودت بحياته.



من جانبها؛ نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، طالب كلية الصيدلة بنين بالقاهرة، وأن يتغمد فقيدها بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعية الله تعالى أن يلهم أسرة الشهيد وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.



من جهته، جرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطالب أحمد علاء، الطالب بكلية الصيدلة، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لوالد وأسرة الطالب ومشاطرتهم الأحزان.



وأدى أسرة كلية صيدلة الأزهر برئاسة الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والطلاب صلاة الغائب على روح شهيد العلم بالجامعة.



كما تواجد وفد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، طيلة أمس الثلاثاء، مع والد شهيد العلم بكلية الصيدلة الشهيد أحمد علاء.



وعلى الجانب الآخر، أخرجت الجامعة مساء أمس الثلاثاء، نعي آخر إلى الطالب رضا حافظ الذى لبى نداء ربه في حادث سير بمحافظة كفر الشيخ.



وقالت الجامعة: "ننعي شهيد العلم الذي لبى نداء ربه الطالب رضا حافظ، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع طنطا، الذي توفي إثر حادث سير أليم فى محافظة كفر الشيخ، ونتوجه إلى الله تعالى بخالص الدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".