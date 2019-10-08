غدًا.. "رجال خلف المقاتلين" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، فى السادسة مساء غد الأربعاء، احتفالية تحت عنوان "نصر أكتوبر المجيد"، وذلك في إطار الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالا بنصر أكتوبر، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال.



تتضمن الاحتفالية التى ينظمها مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد مجدى الشحرى، مدير عام المركز، عرض فيلم "رجال خلف المقاتلين" وهو فيلم تسجيلي للمخرج الراحل محمد قناوى، كما يعرض فيلم "المحارب" وهو فيلم وثائقي من إنتاج المركز القومى للسينما وإخراج عاطف شكرى.



ويوجه المركز دعوة عامة للجمهور، ويستقبل رواده لمشاهدة الاحتفال مجانا، وذلك بمقر المركز بـ36 ش شريف - القاهرة.