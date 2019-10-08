"الإسكندرية السينمائي" يوجه التحية للفنانين الراحلين

وجهت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التحية لنجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا العام الحالي؛ وبينهم الفنان فاروق الفيشاوي الذي أعلن عن مرضه بالسرطان خلال حفل افتتاح المهرجان العام الماضي.



وقدم المهرجان -خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة 35 مساء اليوم الثلاثاء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية- لمسة وفاء وعرفان للفنانين محسنة توفيق ومحمد أبوالوفا ونادية فهمي ومحمد نجم ومصطفى الشامي وعمر الشيخ وسعيد عبدالغني ومحمود الجندي وجلال عيسى وإسماعيل محمود.



كما ودع المهرجان الفنان السكندري طلعت زكريا الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 59 عاما إثر أزمة صحية منذ أسبوع نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة.

