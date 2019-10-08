بسبب صورة سيلفي.. التحقيق في غرق فتاة وخطيبها بنهر النيل

تحقق نيابة مصر القديمة بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، في واقعة مصرع فتاة غرقًا في مياه النيل بعدما اختل توازنها أثناء التقاطها وخطيبها "صورة سيلفي"، وما زال البحث جاريًا عن الشاب في المياه.



كان اللواء محمد منصور، مدير الأمن، تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة بسقوط شاب في العقد الثاني من العمر، وفتاة في مياه النيل من أعلى كوبري الجامعة أثناء التقاطهما صورة، وفور انتقال قوة أمنية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية تم انتشال جثة الفتاة، وما زال البحث جاريًا عن الشاب، وكشف التقرير الطبي المبدئى الذى تسلمته النيابة أن وفاة الفتاة بإسفكسيا.



وصرحت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها لدفنها، وكلفت باستمرار أعمال البحث عن الشاب.