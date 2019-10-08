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اقتصاد

"فودافون" توقع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بجامعة القاهرة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:13 م
الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت
طارق عتمان
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شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة بالجامعة وشركة فودافون مصر؛ لإطلاق مشروع "مصر خضراء"؛ بهدف زراعة مليون شجرة مثمرة خلال أربع سنوات، وتطوير ودعم أبحاث الزراعة الذكية، تحت إشراف أساتذة من كلية الزراعة بالجامعة، وينفذه طلاب الكلية والفنيون، وبتمويل من شركة فودافون مصر.

حضر مراسم التوقيع نواب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، وألكسندر فرومان المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وقيادات شركة فودافون مصر المهندس عماد الأزهري رئيس قطاع التخطيط وتطوير الأعمال بفودافون مصر والمهندس أسامة سعيد رئيس القطاع التكنولوجيا بفودافون مصر، ونهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام، ومهيرة حسن رئيس قسم التنمية المستدامة وأمين عام مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مشروع " مصر خضراء " يمثل أهمية كبيرة، وأن الحرص على تنفيذه ليس فقط لعمل توازن بيئي للتلوث الناتج عن عوادم السيارات وغيرها من مصادر التلوث× ولكن من أجل إيجاد فرص عمل جديدة تغير وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، "أن أحد الأشياء الفاصلة بين الحضارة واللا حضارة هو الوعي البيئي فلا يمكننا التحدث عن حضارة في العلم أو في الفن دون وجود بيئة نظيفة بصنع الأفراد ومشاركتهم، موضحًا أن شركة فودافون مصر تقوم بدورها المجتمعي في خدمة المجتمع وتتمتع بالمصداقية في قيامها بهذا الدور وتهدف الشركة من خلال هذه الشراكة مع الجامعة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى خضراء".

وأكد دكتور الخشت، "أن الجامعة تمتلك بنوك أفكار، ولكن عبر سنوات طويلة كنا نفتقر إلى التنفيذ وحان الوقت لكي تتحول هذه الأفكار إلى العمل علي أرض الواقع وأن نعطي المثل من خلال هذه الشراكة لغيرنا من الجامعات والشركات لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع".

ومن جانبه، قال الكسندر فرومان كورتيل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن هذه الشراكة الفريدة مع جامعة القاهرة تعكس فلسفة فودافون ومجهوداتها في تنمية المجتمع والاهتمام بالبيئة التي تعمل بها لزيادة المساحة الخضراء والتشجير في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع جامعة القاهرة تمثل أمرًا مهما بالنسبة لشركة فودافون وبالنسبة للجامعة، وهذا الحرص من كلا الطرفين له أهمية كبرى في إنجاح هذا المشروع.

وأضاف "ألكسندر"، أن هذا المشروع الذي نشترك فيه مع جامعة القاهرة التي تمثل الكيان العريق الذي يجمع بين الخبرة والعلم سوف يساعد على الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر وزيادة المساحة الخضراء فى مصر، ويساعد الشركة على القيام بمسؤوليتها ودورها تجاه المجتمع المصري وأن تكون مثالًا يحتذى به من قبل الشركات الأخرى للاهتمام بالبيئة المحيطة، وزيادة الوعي بالقضايا البيئية وتعليم النشء في الريف أهمية الاهتمام بالبيئة، مضيفًا أن هذه الشراكة مع جامعة القاهرة سوف تساعد على تقديم الأبحاث العلمية؛ لاستخدام التكنولوجيا وإنترنت الأشياء؛ لتطوير نظم الزراعة والري الذكي، وفي مجال الحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة، والذي وقع الاتفاقية، أن إطلاق مشروع "مصر خضراء"، يهدف إلى تدريب طلاب كلية الزراعة، وتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة المدى، مشيرًا إلى أن المبادرة تنتج أكثر من مليون شجرة زيتون وحوالي 10 آلاف شجرة موالح ومانجو؛ لتحقيق أهداف الشركة في خدمة البيئة، كما تساهم في تحقيق التوازن بين عدة أهداف تربوية من خلال تدريب أكثر من 2500 طالب سنويًا.

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