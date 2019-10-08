جاتوزو على رادار سامبدوريا

بعد رفضه تولي تدريب نادي جنوى الذي يعاني هذا الموسم يقترب المدرب السابق لنادي ميلان جينارو ​جاتوزو​ من استلام الدفة في ​سامبدوريا​ خلفا للمقال اوزيبيو دي فرانشيسكو.



جاتوزو الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع جنوى رفض في الأخير المهمة، وهو ينوي استلام فريق مدينة جنوى الثاني نادي سامبدوريا الذي يعاني كثيرا هذا الموسم.



وبالفعل التقى جاتوزو مع رئيس نادي سامبدوريا ماسيمو فيريرو، وهو طلب بعض الوقت فقط من أجل دراسة الملف من جميع النواحي وبالتعاون مع جهازه الفني قبل اتخاذ أي قرار.