"إيتو" يشيد بأفضل لاعب في العالم

تحدث لاعب ​برشلونة​ و​الإنتر​ السابق عن الجدل المستمر حول أفضل اللاعبين في العالم.



واعتبر اللاعب المعتزل حديثا أنه يحترم الأسطورة الأرجنتينية ​دييجو ماردونا​ كثيرا، لكنه يعتقد أن البرازيلي رونالدو نازاريو، ​ليونيل ميسي​ و​كريستيانو​ كان لهم تأثير أكبر في عالم كرة القدم.



وفي حديثه مع لا جازيتا ديلو سبورت، قال ايتو: "لدي احترام كبير لدييغو مارادونا، لكن اللاعبون الذين كان لهم اثر كبير على كرة القدم الحديثة هم الظاهرة رونالدو، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو."



ويذكر ان ايتو كان قد اعتزل ممارسة كرة القدم في السابع من شهر سبتمبر الماضي.