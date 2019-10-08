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رياضة

مدرب البرازيل يستعد لإيقاف هداف ليفربول

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:11 م
تيتي
تيتي
وكالات
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أشرف مدرب منتخب ​البرازيل​، "تيتي" على تدريب مكتمل الصفوف لأول مرة في ​سنغافورة​، حيث سيخوض وديتين أمام ​السنغال​ و​نيجيريا​.

وبوصول مارسينيو ورودريجو كايو وجابرييل باربوسا وإيفرتون لفندق الإقامة، باتت صفوف المنتخب مكتملة بوجود 23 لاعبا.

وظهر من التدريب أن التشكيل الذي سيخوض به المباراة سيتكون من إيدرسون وداني ألفيس وماركينيوس وتياغو سيلفا​ وأليكس ساندرو وكاسيميرو وآرثر وكوتينيو وجابرييل خيسوس و​نيمار​ وروبرتو فيرمينو.

وأولى المدرب اهتماما كبيرا في التدريب بالنواحي الدفاعية؛ لمواجهة الانطلاقات الهجومية لنجم ​ليفربول​ والمنتخب السنغالي ساديو ماني.

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