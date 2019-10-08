ليوناردو يضع مورينيو على رادار سان جيرمان

أعلنت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن المدير الرياضي لنادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​ليوناردو​ يضع البرتغالي ​جوزيه مورينيو​، مدرب ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي السابق ضمن خيارات النادي الفرنسي في الفترة المقبلة حال رحيل توخيل.



وأوضحت مصادر أن ليوناردو يملك قائمة من المدربين الكبار لتعويض توخيل لكنهما لم تستطع معرفتها بعد إلا أن مورينيو مرشح لقيادة باريس سان جيرمان لأنه على رأس القائمة.



يذكر أن باريس سان جيرمان جدد عقد توماس توخيل في بداية الموسم الجاري حتى صيف 2022 بالرغم من الاداء المتفاوت للفريق في الموسم الماضي.