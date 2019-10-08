الباز عن فصل 1070 مدرسا إخوانيا: "يشيعون الفوضى"

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن فصل ألف و70 مدرسًا ينتمون للجماعة، بالهزلي.



وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن البيان زعم فصل كافة المعارضين، وأن هناك استهدافا للموظفين على الفكر.



وعقب الباز: "هذه جماعة تكذب كما تتنفس، قوائم الإخوان في الوزارات كلها معروفة، ولو كانت الحكومة تفصل المعارضين لها، كنا خلصنا من 2013، ولا 2015، لكن هؤلاء لم يتم فصلهم إلا بعد أحكام قضائية.



وأردف: "هؤلاء يدعمون الجماعة بترويج الشائعات وصنع الإحباط في الشارع المصري، يشيعون الفوضى".

