رقم سلبي محفور للمدرب جيامباولو مع ميلان

بعد أن أعلن نادي ​ميلان​ الإيطالي، إقالة مدربه ​ماركو جيامباولو​ حقق الأخير رقما قياسيا سلبيا له مع النادي اللومباردي.



الرقم هو أن المدرب أصبح صاحب الرقم القياسي باقل فترة يتولى فيها مدرب مسؤولية قيادة الميلان بعد أن بقي في منصبه لمدة 111 يوما فقط قبل أن تتم إقالته.



المدرب لم يقد الميلان سوى في 7 مباريات فاز فيها ب 3 مباريات وخسر اربعة ولكن الادارة لم تستطع تمالك نفسها ومنحه بعضا من الوقت لنشل الذات والفريق فتمت اقالته.



يذكر أن مدرب فيورنتينا وانتر السابق ستيفانو بيولي قريب جدا من قيادة سفينة الميلان في الفترة المقبلة.