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حوادث

السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار الهيروين بمدينة بدر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
داليا عبد الباسط
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار مخدرات ببدر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على محمد الهواري وعضوية أشرف عبدالوهاب العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى الملازم محمد صلاح الدالي، معاون مباحث بقسم بدر، معلومات من مصادره السرية، تفيد بقيام كل من "مسعود. ش. م" 21 عاما ميكانيكي و"كريم. ف. آ" 18 عاما بتجارة وتوزيع المواد المخدرة.

وبالتعامل مع المعلومات توجهت قوة وبمداهمتهما تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبعض الأقراص من المواد المخدرة، فتم القبض عليهما.

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