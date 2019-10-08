مان يونايتد يجد بديل روميلو لوكاكو

أعلن موقع "Le10sport" الفرنسي، أن ​مان يونايتد​ استقر على المهاجم الفرنسي ​موسى ديمبيلي​، لاعب ​أولمبيك ليون​، لسد الفراغ الذي تركه ​روميلو لوكاكو​ في مركز رأس الحربة بعد انتقاله إلى ​إنتر ميلانو​.



ورحل لوكاكو عن مانشستر يونايتد في اليوم الأخير لفترة الانتقالات بإنكلترا، وبالتالي لم يتمكن النادي من تعويضه بصفقة جديدة.



وأشار التقرير إلى أن يونايتد متفائل بالحصول على خدمات ديمبيلي في يناير المقبل.



ورحل لوكاكو عن مانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو، وبالتالي ليس هناك أي عائق مادي للتعاقد مع ديمبيلي.