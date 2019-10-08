"ليل خارجي" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان مالمو بالسويد

منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته التاسعة منذ قليل فيلم ليل خارجي جائزة أفضل فيلم بالمهرجان.



اللجنة ضمت في عضويتها النجمة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي الكبير رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.



وكان الفيلم قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي والتي فاز بها كاتبه شريف الألفي.