أحمد موسى: مصر وقبرص واليونان يد واحدة في مواجهة الأعداء

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر وقبرص واليونان يد واحدة في مواجهة الأعداء.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": إننا نعرف من هم أعداء مصر والمصريين، لافتا إلى أن هذه اللقطة للدول الثلاث خرجت اليوم من القاهرة، تأكيدا على الموقف الموحد والواحد ضد ما يحدث في سوريا ومنطقة شرق المتوسط من بلطجة تركية.



يُذكر أن القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، عُقدت اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتناول متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون فى مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.



