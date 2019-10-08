تشكيل لجنة للانضباط بأمانات "الحركة الوطنية" في المحافظات

قرر حاتم الدالي، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تشكيل لجنة للانضباط بكل أمانة من أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية، على أن تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة، وعضوية أمناء التنظيم والشباب والعضوية والمرأة.



وقال "الدالي" إن اللجنة تختص بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات وأعضاء الحزب في كل أمانة، ومتابعة أي مشاكل طارئة أو أي إساءات، قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي، مشددًا على أنها تتولى أيضًا رصد أي مشكلة تثار، والتحقيق فيها وبحث جوانبها، وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات، بشأن الموضوع محل البحث، ورفعة لأمانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



وأردف حاتم الدالي قائلًا:"إن أمانة التنظيم المركزية تختص ببحث كافة التوصيات، التي تُرفع إليها من لجنة الانضباط بكل محافظة، واتخاذ ما تراه مناسبًا، بشأن كل واقعة على حده، وبعد التشاور مع الأمين العام.



وجاء نص القرار الذي حمل رقم " ٥٣ " كالآتي:



- بعد التشاور مع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي.



- بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته.



- وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.



المادة الأولى:



تشكيل لجنة للانضباط بكل أمانة من أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية على أن تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة وعضوية أمين التنظيم وأمين الشباب وأمين العضوية وأمينة المرأة بالمحافظة.



المادة الثانية:

تختص اللجنة بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات وأعضاء الحزب في كل أمانة ومتابعة أي مشاكل طارئة أو أي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي.





المادة الثالثة:

تتولى لجنة الانضباط رصد أي مشكلة تثار والتحقيق فيها وبحث جوانبها وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات بشأن الموضوع محل البحث ورفعة أمانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



الماده الرابعة

تختص أمانة التنظيم المركزية ببحث كافة التوصيات، التي ترفع إليها من لجنة الانضباط بكل محافظة واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن كل واقعة على حده بعد التشاور مع الأمين العام.



المادة الخامسة:

ينفذ القرار من تاريخ صدوره