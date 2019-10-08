نائب: بدء العمل لإنشاء فرع لبنك مصر بحي المرج

أكد أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب بدائرة المرج عن حزب المصريين الأحرار، إنه تم البدء بالعمل لافتتاح أول فرع لبنك مصر بحي المرج بشارع مؤسسة الزكاة ناحية طلعة الدائري قرب مدخل كفر أبو صير حيث انه لا يوجد فرع لأحد أكبر البنوك الحكومية بمصر وهو بنك مصر وهذا يكبد الكثير من الأهالي عبء الانتقال لأقرب فرع وهو فرع حلمية الزيتون وخاصة أصحاب المعاشات والكثير من المدخرين.



وأكد أن ذلك يأتي بعد الموافقات التي حصل عليها النائب أحمد علي من محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأيضًا إيهاب دره، مدير الفروع ببنك مصر وذلك أيضا تفعيلا لقانون تنظيم الدفع غير النقدي.