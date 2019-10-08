النواب الليبي: مساع مصرية للم شمل البرلمان

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، عن وجود مساع مع الحكومة المصرية، لعقد اجتماع يضم جميع أعضاء البرلمان، أو العدد الأكبر منهم.



وأكد "النويري" في تصريحات صحفية نقلتها قناة ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتواصل بشكل دائم مع أعضاء مجلس النواب الموجودين في طرابلس، من أجل لملمة شمل البرلمان، ليكون الواجهة السياسية للدولة الليبية، وإخراجها من المأزق السياسي الحالي.



وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، أن اجتماع القاهرة سيسبق انعقاد مؤتمر برلين، لتوحيد الصف، والعودة إلى الساحة السياسية.



وكانت القاهرة قد استضافت منتصف يوليو الماضي، 80 عضوًا بالبرلمان الليبي من كافة التيارات والمناطق الليبية لبحث سبل حلحلة الأزمة الليبية وتعزيز دور البرلمان الليبي باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة بليبيا مع دعم المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر.



وأكد النواب ليبيون في ختام اجتماعهم بالقاهرة، أن ما تم الاتفاق عليه سيتم مناقشته في جلسة مقبلة يتم عقدها في أي مدينة يتم الاتفاق عليها، بهدف الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني محدد.