ليبيا تتسلم تمثالًا يعود للقرن السادس قبل الميلاد

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم تسلم السفارة الليبية في واشنطن، تمثالًا رخاميًا من القرن السادس عبارة عن رأس متشظي لامرأة محجبة، وذلك تتويجًا لجهود تحقيق دامت 11 عاما.



وقالت السفارة، بحسب ما نقل موقع "ليبيا 24": "إن رئيس قسم العمليات الدولية في قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي التابعة لوكالة إنفاذ الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، ليو لين، أعاد تمثالًا رخاميًا من القرن السادس عرف باسم (رأس امرأة محجبة)، وذلك في حفل أقيم بالخصوص في السفارة الليبية يوم الخميس".



ونقلت السفارة عن لين، قوله: "بصفتها وكالة إنفاذ قانون اتحادية ذات ولاية عالمية، فإنّ قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي هو جهة رائدة في التحقيق في الجرائم التي تنطوي على الاستيراد والتوزيع غير المشروع للممتلكات الثقافية والفنية".



وأضاف: "أنّ سرقة وتهريب الكنوز الوطنية التي لا تقدر بثمن والتي لا يمكن تعويضها يعدّ مصدر قلق عالمي، وهذه القضية تُظهر أنّ قسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي تعمل كلّ يوم على حرمان المجرمين من الحوافز المالية التي تحفز سلوكهم".



وذكرت السفارة، أن إعادة التمثال تأتي تتويجا لجهود تحقيق دامت 11 عاما بقيادة وحدة الممتلكات الثقافية والفنون والآثار التابعة لقسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي -نيويورك، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية ومصلحة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود.