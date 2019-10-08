الباز يمزق بيان الإخوان على الهواء: "الطبطبة هتضيعنا"

مزق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية بشأن فصل 1070 مدرسًا على الهواء، قائلًا: "هذا البيان كذب وتضليل".



ووجه الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، رسالة للمتعاطفين مع الإخوان المفصولين، قائلًا: "وما ذنب من يموتون على الجبهة بسبب الجماعة؟ فهؤلاء يشيعون فوضى وينشر شائعات، لا بد أن تكون المعركة واضحة، لأن الطبطبة هتضيعنا".

