الباز يمزق بيان الإخوان على الهواء: "الطبطبة هتضيعنا"
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:51 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
مزق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية بشأن فصل 1070 مدرسًا على الهواء، قائلًا: "هذا البيان كذب وتضليل".
ووجه الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، رسالة للمتعاطفين مع الإخوان المفصولين، قائلًا: "وما ذنب من يموتون على الجبهة بسبب الجماعة؟ فهؤلاء يشيعون فوضى وينشر شائعات، لا بد أن تكون المعركة واضحة، لأن الطبطبة هتضيعنا".
ووجه الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، رسالة للمتعاطفين مع الإخوان المفصولين، قائلًا: "وما ذنب من يموتون على الجبهة بسبب الجماعة؟ فهؤلاء يشيعون فوضى وينشر شائعات، لا بد أن تكون المعركة واضحة، لأن الطبطبة هتضيعنا".