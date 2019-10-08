طالبة الدقي المنتحرة في رسالة لوالدتها: "أنا رايحة عند ربنا"

صرحت نيابة الدقي، بدفن جثة طالبة انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بسبب مرورها بأزمة نفسية.



كشفت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أن المتوفاة تبلغ من العمر 19 عاما طالبة في معهد خدمة اجتماعية، انفصل والديها منذ عدة سنوات وتوجهت للإقامة برفقة والدها الذي تزوج من أخرى، بينما تزوجت والدتها من آخر وأنجبت فتاة.



شرحت تحريات مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، أن الطالبة توجهت لزيارة والدتها بشقتها بشارع السد العالي بالدقي لأول مرة بعد فراق وغياب 5 سنوات وبعدما مكثت مع والدتها وشقيقتها لفترة قصيرة وشكت لها من سوء معاملة والدها وزوجته دخلت لإحدى غرف الشقة وفي الساعات الأولى من الصباح سمع أهالي شارع السد العالي صوت ارتطام قوي ليكتشفوا أن الفتاة ألقت بنفسها من شرفة شقة والدتها بالطابق الخامس.



لاحظت الأم والشقيقة الصغرى رسالة على هاتفيهما من هاتف الابنة المنتحرة وتضمنت الرسالة طلب الابنة من الأم مسامحتها قائلة: "أنا رايحة عند ربنا سامحيني هلخبطلك اليوم ويارب تعيشي سعيدة مع أختي"، بينما تضمنت رسالتها لشقيقتها نصيحة لها بالاهتمام بدراستها قائلة: "ذاكري كويس وعايزاكي تكوني أحسن حد في الدنيا".



أكدت الأم والشقيقة أن المتوفية حضرت إليهما وحالتها النفسية سيئة فانتحرت بالقاء نفسها من الطابق الخامس ولم يشتبها جنائيا في الوفاة.