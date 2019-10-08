أحمد موسى عن شماتة جمال عيد في وفاة الفنان طلعت زكريا: لا يعرف حرية الرأي

قال الإعلامي أحمد موسى: إن الشامتين في وفاة الفنان طلعت زكريا هم جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة وبعض الممولين من الخارج، وبعض العملاء والمأجورين.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه لمجرد أن الفنان طلعت زكريا كان له رأي ضد ثورة 25 يناير، شمتوا في وفاته، متابعا: أنا ليا رأي في 25 يناير، الملايين لهم رأي في هذه الثورة، ثورة خربت البلد وأضاعت الدين.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أن من بين هؤلاء الشاميتن شخص حقوقي يدعى جمال عيد يتحدث عن حقوق الإنسان، معلقًا: "ده لا عارف حق متوفي ولا عارف حرية رأي وتعبير".



