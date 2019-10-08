دار سيدة السلام يستقبل مجموعة من الزوار الألمان

استقبل دار سيدة السلام لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الزائرين من ألمانيا، الذين أبدوا إعجابهم بمنتجات أبناء الدار اليدوية ومستوى التدريب فيه.



كما أشاد الزوار الألمان بالتطوير الذي لحق بالدار فى السنوات الأخيرة من إضافة أقسام مثل "التخاطب، والتكامل الحسى"، والتجديدات التى تمت بالورش لدعيم مهارات أعضاء دار سيدة السلام من ذوى الاحتياجات الخاصة والتابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

