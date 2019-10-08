روسيا تحرز فضية الفرق في بطولة العالم للجمباز

أحرزت روسيا، اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية في مسابقة فرق السيدات ضمن بطولة العالم للجمباز التي تستضيفها مدينة شتوتغارت الألمانية في الفترة بين 4 و13 أكتوبر الجاري.



وجمعت سيدات روسيا 166.529 نقطة، فيما كان الذهب من نصيب المنتخب الأمريكي بـ172.330 نقطة، ونال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بـ164.796 نقطة.



ومثلت فريق سيدات روسيا كل من أنجيلينا ميلنيكوفا، ليليا أخايموفا، ألكسندرا شيكولدينا، أناستاسيا أغافونوفا، داريا سبيريدونوفا، ماريا باسيكا (احتياط).

