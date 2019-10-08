كاتدرائية أسيوط تستقبل رفات "سانت تريزا".. السبت

تستقبل كاتدرائية الأقباط الكاثوليك "المحبة الإلهية"، في أسيوط مساء السبت المقبل، رفات القديسة سانت تريزا.



ومن المقرر أن يكون في استقبالها الأنبا كيرلس فهيم، مطران الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، والآباء الكهنة والشمامسة بالكنيسة هناك.



وحرصت الكنيسة الكاثوليكية على الحصول على رفات القديسة "تريزا" من فرنسا لأول مرة في مصر في زيارة استغرقت ٣ شهور، وسوف يتم زيارتها للعديد من الكنائس في جميع المحافظات مصر.



وبدأت أولى زيارات رفات القديسة بكنائس مصر من حي شبرًا، وبالتحديد بكنيسة سانت تريزا بشبرا، والتي استمرت لمدة ٣ أيّام، حيث حرص المئات من الأقباط والمسلمين؛ لزيارتها لطلب الشفاعة والصلاة.