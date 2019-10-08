مران بدني للأهلي وفقرة للكرات العرضية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري العام، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري.



واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق فقرة للكرات العرضية تحت إشراف رينيه فايلر..واستقر الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة يومي الجمعة والسبت، فيما يخوض الفريق مباراة ودية يوم الإثنين المقبل لتجهيز جميع اللاعبين.



وانتظم الثنائي محمد عبدالمنعم وعربي بدر، لاعبا فريق الشباب بالنادي واللذان يشاركان مع الفريق الأول، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخضع ثنائي الشباب لتدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما انتظما اليوم في المران الجماعي.



وخاض الثلاثي شريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق، حراس المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، واشتمل المران على جانب بدني وفقرة للتصويب، وبعض الفقرات الأخرى التي يسعى من خلالها مدرب الحراس لتجهيز الثلاثي بدنيا وفنيا للمرحلة المقبلة.



وتشهد الفترة الحالية غياب 11 لاعبا عن الأهلي بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن الأجندة الدولية.

