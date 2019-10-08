القضاء البريطاني ينفي رد جونسون على اتهامه باستغلال نفوذه

أكدت هيئة لندن التشريعية اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يرد عليها حتى الآن بشأن الادعاءات المتعلقة بعلاقته مع سيدة الأعمال الأمريكية جينيفر آركوري.



من جانبها، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية مساء اليوم أنه ستقدم ردا على المحكمة بشان هذه الاتهامات وذلك وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وكشفت وسائل إعلام بريطانية الشهر الماضي عن وجود علاقة بين بوريس جونسون، رئيس الوزراء بصديقته الأمريكية، رائدة الأعمال جينيفر آركورى وأنه منحها أمولًا ضخمة من الحكومة البريطانية عندما كان جونسون عمدة لندن حيث حصلت على قرض بقيمة 700 ألف جنيه استرليني ومنحة بـ100 ألف جنيه استرليني من جونسون.



وأحيل جونسون من قبل سلطة لندن الكبرى رسميا للتحقيق المحتمل بتهمة سوء استغلال المنصب العام لمنحها امتيازات عندما كان عمدة لندن.



من جانبه اعتبر جونسون أن قضية آركوري تستخدم من قبل معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتقويض قدرته على إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

