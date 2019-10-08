إيقاف مدرب مولودية الجزائر

قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم إيقاف الفرنسي بيرنارد كازوني، المدير الفني لنادي مولودية الجزائر لحين الاستماع لأقواله، الإثنين المقبل، على خلفية سلوكه السيئ تجاه الحكم خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه نجم مقرة سلبيا، السبت الماضي، في المرحلة السابعة من مسابقة الدوري.



كان حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه كازوني، بعدما وجه له الأخير كلمات مهينة تضمنت "طريقة تحكيمكم تعكس صورة بلدكم".



ويتوقع أن يواجه كازوني، عقوبة مغلظة تصل إلى إيقافه لعدد من المباريات.



وتحدثت تقارير إخبارية عن توصل كازوني لغرض مغر من نادي ماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا.



من جهة أخرى، أقرت اللجنة عقوبة الإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية بقيمة 300 دولار، بحق كل من عبد النور بلخير لاعب مولودية الجزائر، وبوعلام مصمودي لاعب اتحاد بلعباس، والهادي بلعميري لاعب أهلي برج بوعريريج، وقدور بلجيلالي، لاعب شبيبة الساورة، بسبب احتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.