رئيس الزمالك يحدد شرطا لإقامة مباراة الأهلي في الدوري

أعلن رئيس نادى الزمالك، إنه لن يوافق على لقاء فريقه أمام نظيره الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز، قبل مباراة فريق جينيراسيون فوت، وذلك عقب قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقى بإعادة المباراة خلال الشهر الجاري.



وقال رئيس الزمالك: "لو السماء انطبقت على الأرض لن أقابل الأهلى قبل مباراة جينيراسيون، ومش هلعب ماتش الأهلي قبل الماتش ده، ولو حكمت سأنسحب أنا وفريقي من الدوري".



وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، باتخاذ قرار رسمي بإعادة المباراة في القاهرة، خلال شهر أكتوبر الجاري؛ من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.