تامر حسني يُنعي "ملك الضحك" بكلمات مؤثرة

نعى الفنان تامر حسني، الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وافته المنية عصر اليوم؛ بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.



وقال حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: " إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، نسألكم الدعاء والفاتحة على روح حبيبي وحبيب الكل وصديق العمر الفنان الكبير ملك الضحك طلعت زكريا".



وكان أبناء الفنان الراحل طلعت زكريا قد أعلنوا تعرض والدهم إلى أزمة صحية شديدة، وطلبوا من جمهوره الدعاء له، وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.