الأنبا بولا يشارك في مؤتمر "مجتمع بلا فساد"

شارك الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها اليو، في فعاليات مؤتمر "مجتمع بلا فساد"، بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، في إطار دعوة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لنيافته.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الماضي بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.

