الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يغادران مطار القاهرة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:24 م
نيكوس أناستاسيادس
نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي
فاتن غلاب
طباعة
غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، كلا من نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد حضور القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، التي عقدت في قصر الاتحادية، وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناولت القمة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بإلإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك،  بحضور ممثلي الجانب القبرصى واليوناني.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أكدت أهمية الاستمرار فى التنسيق المشترك فى قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من مسببات ونتائج.

وأضاف الرئيس السيسي أن محادثات القمة استعرضت التطورات في منطقة شرق المتوسط، وما تشهده من توتر وتصعيد في المواقف، قد ينتج عنه استقطاب دولي وإقليمي بسبب الممارسات أحادية الجانب، التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، والإضرار بمصالح دول الإقليم.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"يتلاعبون بالعقول".. النمنم يكشف سبب فصل 1070 معلمًا إخوانيًا

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الفنان طلعت زكريا

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالاً كثيرة من الشباب بأفلامه

منذ يوم

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

ads

الصور

image description

خليل عربي.. رسام على النول بدرجة فنان رغم أميته (فيديو)

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

الأكثر قراءة

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

وفاة الفنان طلعت زكريا

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالاً كثيرة من الشباب بأفلامه

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

أفضل الماسكات لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

10 حقائق مهمة عن الاضطرابات النفسية

مصر تستضيف أكبر معرض للأجهزة والمستلزمات الطبية في أفريقيا

تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة: وصول 1,2 طن أدوية ومستلزمات إلى تشاد لدعم عيادة "تحيا مصر أفريقيا"

"عبدالعال": سأتابع بنفسي حل الإشكاليات التي أثارها الأعضاء ردا على بيان الحكومة

وحدات من "القوات الخاصة" التركية تتوجه إلى حدود سوريا

محاكمة مغّرد كويتي شهير بتهمة "الإساءة إلى مصر"

منوعات

علماء روس يسجلون انبعاثات قياسية لغاز الميثان في القطب الشمالي

كبسولة إنسولين تغني عن الحقن

إبراهيموفيتش يدعو طلاب المدارس لحضور مراسم الكشف عن تمثاله

غضب في أستراليا بعد تصوير ضابط شرطة يقذف حيوانًا حتى الموت

كشكول

أول تعليق من تعليم الأسكندرية على وفاة ولي أمر داخل حرم مدرسة

قبل ساعات من انطلاقها.. 15 نقطة حول مسابقة الـ120 ألف معلم

"الأكاديمية المهنية": إجراء اختبارات 320 ألف معلم الفترة المقبلة

رئيس جامعة كفر الشيخ: تشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

بشرى سارة لمرضى سرطان الرئة

افتتاح مراكز شحن فرعية جديدة لـ”كهرباء دمياط”

سقوط مافيا لتهريب زيت الطعام المدعم بالشرقية

طلب باستجواب وزيرة الصحة أمام البرلمان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
التعليم: تعيينات المعلمين ستتم بشكل دوري
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة رواية "ما رآه سامي يعقوب" بمكتبة القاهرة الكبرى

الثلاثاء المقبل.. مفيد فوزي فى ضيافة "إعلام جنوب الوادي"

طرح "مرحلة في عمر العرب" لـ محمد الدوسري خلال أيام بالخليج

مدارس دمياط تستقبل أولى فعاليات الدوري الثقافي الفني

صفحتنا ع الفيس بوك