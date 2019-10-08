سولاف درويش تنهي خصومة ثأرية في قليوب

نجحت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى منطقة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، من خلال عقد جلسة عرفية.



وأوضحت أن عددا من رموز العائلات بمركز القليوبية شكلوا لجنة عرفية لعقد الصلح بين عائلتين أبوسبيع وعائلة الصوافين فى قليوب، لافتة إلى أن الصلح تم من خلال تقديم عائلة الصوفين الكفن لعائلة أبوسبيع وإنهاء الصراع بينهم.



وتابعت عضو مجلس النواب، أن الخصومة كانت مشاجرة ترتبت عليه سقوط حالة وفاة ومن ثم تحولت إلى ثأر بين الطرفين، إلا أن الحكماء من كبار العائلات تدخلوا وتم إنهاء الخصومة بين الطرفين.