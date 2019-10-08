"الصحفيين العرب" ينعى علي سيار

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب عميد الصحفيين البحرينيين، الكاتب الصحفي الكبير علي سيار الذي وافته المنية صباح اليوم 8 أكتوبر 2019 بعد أن قضي حياته في خدمة الصحافة البحرينية والعربية، ومشتغلًا بهم وطنه وأمته العربية.



شارك سيار في صياغة الدستور البحريني عام 1973، وأنه كان عضوًا فى المجلس التأسيسي الذي تولي صياغة أول دستور للبحرين.



تم تكريمه بعدد من الجوائز على مستوى البحرين ودول الخليج.



وقال الاتحاد إن رحيل المرحوم على سيار يعد خسارة كبيرة ليس فقط للصحفيين فى البحرين، وإنما للصحفيين في العالم العربي"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.