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فن

"لص بغداد" يبحث عن الكنز الفرعونى المفقود

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:49 م
لص بغداد
لص بغداد
محمد مجدى
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يسعى أحمد خالد موسى، مخرج فيلم «لص بغداد»، لإنهاء التصوير خلال أسبوع، حيث يصور حاليًا آخر مشاهده فى منطقة شبرامنت، بين النجمين محمد عادل إمام وأحمد العوضى، على أن يكون العمل جاهزًا للعرض فى موسم رأس السنة.
وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن محمد إمام يجسد شخصية «يوسف الراوى»، الذى يبحث عن كنز مفقود منذ مئات السنين فى عدة أماكن فرعونية، فى إطار من «الأكشن» الممزوج بـ«الكوميديا»، مشيرة إلى التعاون مع فريق عمل أوروبى لتنفيذ هذه المشاهد.
ويقع محمد إمام فى العديد من المشكلات ضمن أحداث الفيلم، وتواجهه الفنانة أمينة خليل التى تتزعم إحدى العصابات التى تبحث عن الكنز، ليحاول «إمام» طوال الوقت محاربتها لمنعها من الوصول إليه، فيما تظهر الفنانة ياسمين رئيس فى دور فتاة من أسرة بسيطة تعمل فى مكتب البطل، وتساعده على الوصول للكنز، ما يوقع بها فى العديد من الأزمات.
وجرى تصوير الفيلم فى عدة بلدان، منها تايلاند والإمارات، واعتمدت هذه المشاهد على الإبهار البصرى من حيث الديكور وشكل المشاهد نفسها، كما تم تصوير بعضها بمدينة الغردقة وكانت أغلبها تحت الماء.
واعتبرت مشاهد مدينة الغردقة الأصعب بالنسبة لفريق العمل، حيث ضمت مشهدًا لمحمد إمام صوره تحت الماء فى عمق ٦ أمتار دون استخدام أنبوب أكسجين أو نظارة أو بدلة غطس، واستغرق تصويره يومين، ما سبب له حالة إعياء شديدة.
وسبق وتأجل تصوير العمل ٦ أشهر كاملة، بسبب انشغال بطله محمد إمام بتصوير مسلسله «هوجان» الذى عُرض ضمن دراما رمضان ٢٠١٩.
ويعتبر الفنان أشرف زكى صاحب فكرة الفيلم، حيث اقترح على مخرج العمل خالد موسى إنتاج فيلم يتناول قصص الآثار المصرية والأماكن السياحية الموجودة فى المحافظات، وهو ما نفذه «موسى» بعدما عرض عليه المؤلف تامر إبراهيم سيناريو العمل.
وعبر صناع الفيلم عن رغبتهم فى إنتاج ٨ أجزاء من الفيلم، على طريقة الفيلم الأمريكى الشهير «أنديانا جونز»، الذى حقق نجاحات عديدة خلال عرضه حول العالم. ويشارك فى بطولة الفيلم فتحى عبدالوهاب وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبدالرحمن وصلاح عبدالله وأحمد رزق.

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