من هم الأربعة حافظو التوراة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: إن عدد من حفظ التوراة "أربعة" فقط.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هؤلاء الأربعة هم: سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا يوشع بن نون والرابع هو سيدنا عزير عليه السلام.



وأوضح أن سيدنا يوشع بن نون ذكره الله تعالى في سورة الكهف: "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا"، موضحا أن المقصود بـ "فتاه" هو سيدنا يوشع بن نون.



