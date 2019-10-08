من هم الأربعة حافظو التوراة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب
الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:13 م
رباب الأهوانيطباعة
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: إن عدد من حفظ التوراة "أربعة" فقط.
وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هؤلاء الأربعة هم: سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا يوشع بن نون والرابع هو سيدنا عزير عليه السلام.
وأوضح أن سيدنا يوشع بن نون ذكره الله تعالى في سورة الكهف: "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا"، موضحا أن المقصود بـ "فتاه" هو سيدنا يوشع بن نون.
وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هؤلاء الأربعة هم: سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا يوشع بن نون والرابع هو سيدنا عزير عليه السلام.
وأوضح أن سيدنا يوشع بن نون ذكره الله تعالى في سورة الكهف: "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا"، موضحا أن المقصود بـ "فتاه" هو سيدنا يوشع بن نون.