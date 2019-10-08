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من هم الأربعة حافظو التوراة؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:13 م
رمضان عبدالمعز،
رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي
رباب الأهواني
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قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: إن عدد من حفظ التوراة "أربعة" فقط.

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن هؤلاء الأربعة هم: سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا يوشع بن نون والرابع هو سيدنا عزير عليه السلام.

وأوضح أن سيدنا يوشع بن نون ذكره الله تعالى في سورة الكهف: "وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا"، موضحا أن المقصود بـ "فتاه" هو سيدنا يوشع بن نون.

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