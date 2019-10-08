البيت الأبيض: أردوغان يزور واشنطن 13 نوفمبر

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن أردوغان سيقوم بالزيارة ضيفًا عنده مدافعًا عن قراره هذا الأسبوع بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا في خطوة قال منتقدون إنها تفتح المجال أمام هجوم تركي على أكراد متحالفين مع واشنطن.