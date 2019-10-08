محافظ دمياط تكرم أبطال فريق نادى كفر سعد لذوى القدرات الخاصة

كرمت محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، أبطال فريق نادي كفر سعد الرياضي لذوي القدرات الخاصة والهمم الحاصلين على المراكز الأولى في بطولات الجمهورية وكأس مصر لرفع الأثقال وألعاب القوى.



ووجهت المحافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بتوفير الإمكانات الداعمة للفريق، مؤكدة اهتمام كل أجهزة الدولة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة باعتبارهم أحد الكيانات المهمة بالمجتمع والعمل الدائم على تشجيعهم بجميع المجالات.



يشار إلى أن محمود البصيلي حصل على المركز الثاني ببطولة رفع الأثقال، أحمد علاء ربيع حصل على المركز الثالث ببطولة رفع الأثقال، فؤاد السيد محمد حصل على المركز الثالث ببطولة رفع الأثقال، سحر ناصر الشيخ وهبة خيرى محمد ومحمد علي حصلوا على المركز الأول ببطولة ألعاب القوى.