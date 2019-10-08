دورة شنجهاي: فيدرر إلى ثمن النهائي دون اقناع وخروج موراي

واضُطر فيدرر بطل شنغهاي عامي 2014 و2017 إلى خوض جولة فاصلة في المجموعة الثانية تقدم فيها منافسه 2-صفر ثم 4-1 قبل ان تلعب خبرة السويسري دورا في قلب نتيجة المباراة في صالحه.





بلغ السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاما) الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة إحدى دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الإسباني البرتو راموس فينولاس 6-2 و7-6 (7-5) الثلاثاء.بيد أن فيدرر الذي كان يخوض أولى مبارياته منذ انسحابه من ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية لاوجاع في ظهره وعنقه مطلع سبتمبر الماضي، لم يقدم أداء مقنعا، حيث سيطر على مجريات اللعب في المجموعة الأولى قبل أن يتراجع مستواه كثيرا في المجموعة الثانية.ويلتقي فيدرر في الدور التالي مع البلجيكي دافيد غوفان الذي فاز الثلاثاء في الدور الأول على الفرنسي ريشار غاسكيه بمجموعتين، او الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين.في المقابل احتاج الروسي دانييل ميدفيديف الرابع عالميا الى 54 دقيقة؛ لكي يتخطى البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-1.ويقدم ميدفيديف افضل عروضه هذا الموسم بدليل بلوغه النهائي في المشاركات الخمس الأخيرة، حيث في اثنين وخسر ثلاثا بينها بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية امام الاسباني رافايل نادال.وأعفي ميدفيديف من خوض الدور الأول على غرار لاعبي النخبة في هذه البطولة، وسيلتقي الكندي فاسيل بوسبيسيل في الدور التالي.