الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

دورة شنجهاي: فيدرر إلى ثمن النهائي دون اقناع وخروج موراي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:42 م
روجيه فيدرر
روجيه فيدرر
وكالات
طباعة
بلغ السويسري المخضرم روجيه فيدرر (38 عاما) الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي الصينية، ثامنة إحدى دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الإسباني البرتو راموس فينولاس 6-2 و7-6 (7-5) الثلاثاء.

بيد أن فيدرر الذي كان يخوض أولى مبارياته منذ انسحابه من ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية لاوجاع في ظهره وعنقه مطلع سبتمبر الماضي، لم يقدم أداء مقنعا، حيث سيطر على مجريات اللعب في المجموعة الأولى قبل أن يتراجع مستواه كثيرا في المجموعة الثانية.

واضُطر فيدرر بطل شنغهاي عامي 2014 و2017 إلى خوض جولة فاصلة في المجموعة الثانية تقدم فيها منافسه 2-صفر ثم 4-1 قبل ان تلعب خبرة السويسري دورا في قلب نتيجة المباراة في صالحه.

ويلتقي فيدرر في الدور التالي مع البلجيكي دافيد غوفان الذي فاز الثلاثاء في الدور الأول على الفرنسي ريشار غاسكيه بمجموعتين، او الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين.

في المقابل احتاج الروسي دانييل ميدفيديف الرابع عالميا الى 54 دقيقة؛ لكي يتخطى البريطاني كاميرون نوري 6-3 و6-1.

ويقدم ميدفيديف افضل عروضه هذا الموسم بدليل بلوغه النهائي في المشاركات الخمس الأخيرة، حيث في اثنين وخسر ثلاثا بينها بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية امام الاسباني رافايل نادال.

وأعفي ميدفيديف من خوض الدور الأول على غرار لاعبي النخبة في هذه البطولة، وسيلتقي الكندي فاسيل بوسبيسيل في الدور التالي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب الأهلي يكشف حالة عمرو السولية

منذ حوالي 5 ساعات

مدبولى أمام النواب: الهم الأكبر للحكومة تحقيق الاستقرار الأمنى

منذ حوالي 23 ساعة

"يتلاعبون بالعقول".. النمنم يكشف سبب فصل 1070 معلمًا إخوانيًا

منذ حوالي 7 ساعات

طلعت زكريا يتعرّض لأزمة صحية

ads

الصور

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

وفاة الفنان طلعت زكريا

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالاً كثيرة من الشباب بأفلامه

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

مصر تستضيف أكبر معرض للأجهزة والمستلزمات الطبية في أفريقيا

تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم

المستويات المرتفعة من الرصاص في الحمل تصيب الأطفال بالبدانة

تحذير جديد يهدد حياة الأطفال

الرئيس نيوز

"عبدالعال" معترضا على جملة "مصر مفيهاش صحة": أخشى أن تتلقفها المواقع المشبوهة

الجمارك تضبط شركة تلاعبت فى "شاسيهات السيارات" للتهرب من شرط "الموديل"

رئيس النواب: لا يوجد "معتقل سياسي" واحد في سجون مصر

"بدر" يطالب بمناقشة استجوابات الحكومة.. و"سحب الثقة" من وزيرة الصحة

منوعات

إبراهيموفيتش يدعو طلاب المدارس لحضور مراسم الكشف عن تمثاله

غضب في أستراليا بعد تصوير ضابط شرطة يقذف حيوانًا حتى الموت

دراسة أمريكية: مزيلات العرق تلوث المكاتب في أماكن العمل

ارتفاع عدد القتلى من الفيلة غرقا في شلال بتايلاند إلى 11

كشكول

قبل ساعات من انطلاقها.. 15 نقطة حول مسابقة الـ120 ألف معلم

رئيس جامعة كفر الشيخ: تشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي

"الأكاديمية المهنية": إجراء اختبارات 320 ألف معلم الفترة المقبلة

رئيس جامعة بني سويف: نصر أكتوبر عبور للمستقبل

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

افتتاح محطة للري الحقلي في بني سويف

“زايد” تُعلن تفاصيل جديدة بِشأن منظومة التأمين الصحي

وزير الإسكان: يجب تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا العمران

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
التعليم: تعيينات المعلمين ستتم بشكل دوري
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
المزيد

الثقافة

الأحد.. يومًا فنيًا لرسم جدارية "نصر أكتوبر"

دار "مجاز" تنشر "هتلر فى عالم نجيب محفوظ" لمصطفى بيومى

صندوق التنمية الثقافية يفتح باب الاشتراك في مسابقة الصوت الذهبي

"ذكرى أكتوبر المجيد" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك