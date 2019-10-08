ترامب يدعو هيلارى كلينتون لخوض انتخابات الرئاسة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى دخول سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عام2020.



وجاء في تغريدة لترامب على صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أعتقد أنه يتعين على هيلاري كلينتون أن تدخل السباق وتحاول أن تسرقه من اليسارية إليزابيث وارين (الحزب الديمقراطي) شرط واحد فقط، يجب عليها أن تشرح جميع جرائمها الكبيرة والجنح التي ارتكبتها بما في ذلك كيف ولماذا حذفت 33 ألف رسالة بريد إلكتروني بعد طلب استدعائها للادلاء بأقوالها".



وكانت كلينتون قد خسرت سباق الرئاسة أمام ترامب في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2016.