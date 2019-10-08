الحريري: الإمارات وعدت باستثمارات ومساعدات مالية للبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وعدت بمساعدات مالية واستثمارات للبنان.

وأضاف على تويتر "العمل جار لحصولها.. علينا اليوم أن نتابع النتائج الإيجابية لهذه الزيارة... ويجب أن نركز على ما هو أفضل استثمار يمكن للإمارات أن تستثمر في لبنان".

كان الحريري على رأس وفد زار الإمارات سعيًا للحصول على التمويل من أجل احتواء تراجع في ثقة المستثمرين والمودعين داخل لبنان.

