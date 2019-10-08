ماتيب يحصد لقب أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر سبتمبر

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم رسميًا، عن تتويج النجم الكاميروني جويل ماتيب قلب دفاع نادي ليفربول بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر الماضي بفضل تصويت الجمهور.



وقدم جويل ماتيب أداءً رائعًا برفقة فريقه ليفربول في شهر سبتمبر الماضي، حيث كان جزءًا كبيرًا من نتائج الردز الرائعة هذا الموسم وتحقيق الفوز في جميع المباريات الثماني الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز وتصدر المسابقة بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب في النسختين الماضيتين مانشستر سيتي.



ولعب جويل ماتيب 3 مباريات رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر سبتمبر الماضي، حقق الفوز في جميعها وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.



وقدم ماتيب أداءً رائعًا خلال الشهر الماضي، حيث أصبح الكاميروني الشريك الأول للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الثنائي الذي يعتمد عليه يورجن كلوب منذ بداية الموسم.



وتفوق جويل ماتيب وأحرز هذه الجائزة على حساب كل من، كيفين دي بروين، بيير إيمريك أوباميانج، رياض محرز، ريكاردو بيريرا وكالوم ويلسون.