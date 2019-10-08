الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 الموافق 09 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

4 نوفمبر.. الحكم في قضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبد الحميد".

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336.66400.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية، وأن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع، على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.

وكشفت التحقيقات، تحرير المتهم الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بخلاف للحقيقة؛ لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات، من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض، وهو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

رئيس الزمالك يكشف مصير "ميتشو" بعد التعادل مع نادى مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بيان الحكومة.. 12 رسالة من مدبولى لـ"نواب الشعب"

منذ حوالي 8 ساعات

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

ads

الصور

image description

أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

image description

نجوم الأهلي والرياضة يحتفلون بعيد ميلاد بن هشام محمد

image description

نخيل أسوان يدخل في صناعة الأدوات المنزلية والإكسسوارات (فيديو)

image description

تعادل إيجابي يحسم نتيجة الزمالك وإف سي مصر قبل القمة

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

الأكثر قراءة

إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

وفاة الفنان طلعت زكريا

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون الجديد في دوري أبطال إفريقيا

محمد الباز: عادل إمام أضر أجيالاً كثيرة من الشباب بأفلامه

أيام زمان

خلاف بين السندريلا وأحمد مظهر يتسبب في اعتزاله.. تعرّف على القصة

تعرّف على قصة تحية كاريوكا مع عفريت بيت الجيران.. وكيف أرعبت حيًا كاملًا؟

شاهد.. سر الإفيه الشهير "شفيق يا راجل"

مقلب زهرة العلا في جارها التركي.. وقصة عفريت الفسيخة

الصحة

مصر تستضيف أكبر معرض للأجهزة والمستلزمات الطبية في أفريقيا

تضاعف عدد الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم

المستويات المرتفعة من الرصاص في الحمل تصيب الأطفال بالبدانة

تحذير جديد يهدد حياة الأطفال

الرئيس نيوز

"عبدالعال" معترضا على جملة "مصر مفيهاش صحة": أخشى أن تتلقفها المواقع المشبوهة

الجمارك تضبط شركة تلاعبت فى "شاسيهات السيارات" للتهرب من شرط "الموديل"

رئيس النواب: لا يوجد "معتقل سياسي" واحد في سجون مصر

"بدر" يطالب بمناقشة استجوابات الحكومة.. و"سحب الثقة" من وزيرة الصحة

منوعات

إبراهيموفيتش يدعو طلاب المدارس لحضور مراسم الكشف عن تمثاله

غضب في أستراليا بعد تصوير ضابط شرطة يقذف حيوانًا حتى الموت

دراسة أمريكية: مزيلات العرق تلوث المكاتب في أماكن العمل

ارتفاع عدد القتلى من الفيلة غرقا في شلال بتايلاند إلى 11

كشكول

قبل ساعات من انطلاقها.. 15 نقطة حول مسابقة الـ120 ألف معلم

رئيس جامعة كفر الشيخ: تشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي

"الأكاديمية المهنية": إجراء اختبارات 320 ألف معلم الفترة المقبلة

رئيس جامعة بني سويف: نصر أكتوبر عبور للمستقبل

إسلام سياسي

ورطة جديدة.. أردوغان تستر على التحقيق مع منتسب للقاعدة

أبوالغيط يتسلم من المالكي ملفاً قانونياً حول الحدود البحرية لفلسطين

الإفتاء العالمية: المؤتمر العالمي الخامس يهدف إلى البعد عن التعصب بكل أشكاله

وزير زراعة الاحتلال والمتطرف "غليك" يقودان مئات المستوطنين في اقتحام الأقصى


زيت وسكر

افتتاح محطة للري الحقلي في بني سويف

“زايد” تُعلن تفاصيل جديدة بِشأن منظومة التأمين الصحي

وزير الإسكان: يجب تكاتف الجهود العربية لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا العمران

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ عمارات مشروع تطوير منطقة العمال بمدينة المنيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
التعليم: تعيينات المعلمين ستتم بشكل دوري
ماجد حبته
السد.. المفتى.. ومفيد شهاب
سيد عبدالقادر
متى يعلنون وفاة الباتريوت؟
لواء.حمدى البطران
أمريكا والسعودية
المزيد

الثقافة

الأحد.. يومًا فنيًا لرسم جدارية "نصر أكتوبر"

دار "مجاز" تنشر "هتلر فى عالم نجيب محفوظ" لمصطفى بيومى

صندوق التنمية الثقافية يفتح باب الاشتراك في مسابقة الصوت الذهبي

"ذكرى أكتوبر المجيد" بثقافة المنوفية

صفحتنا ع الفيس بوك